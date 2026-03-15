MotoGP'de Katar Grand Prix'si kasım ayına ertelendi

Katar'ın ev sahipliğinde 10-12 Nisan'da düzenlenmesi planlanan MotoGP Katar yarışı kasım ayına ertelendi.

  • 15.03.2026 12:51
  • Giriş: 15.03.2026 12:51
  • Güncelleme: 15.03.2026 12:53
Kaynak: Spor Servisi
MotoGP'de Katar Grand Prix'si kasım ayına ertelendi
AA

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. etabı Katar Grand Prix'si, güvenlik gerekçesiyle kasım ayına ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Katar'ın ev sahipliğinde 10-12 Nisan'da düzenlenmesi planlanan etabın tarihi, Ortadoğu'daki jeopolitik durum göz önünde bulundurularak katılımcıların ve izleyicilerin güvenliğini sağlamak amacıyla 6-8 Kasım'a alındı.

Söz konusu ertelemenin ardından sezonun son iki etabının tarihleri de revize edildi. Birer hafta ertelenen Portekiz Grand Prix'sinin 22 Kasım, Valensiya Grand Prix'sinin ise 29 Kasım'da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

