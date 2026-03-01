MotoGP'de sezonun ilk yarışı yapıldı: Toprak Razgatlıoğlu 17'nci sırada

MotoGP'de 2026 sezonunun ilk yarışı Tayland'da yapıldı. Büyük bir heyecana sahne olan yarışta kazanan Marco Bezzecchi olurken ikinci sırada Pedro Acosta podyumun son basamağında ise Raul Fernandez yer aldı.

Kariyerinde ilk defa MotoGP'de mücadele ede Toprak Razgatlıoğlu ise 17'nci sırada yarışı tamamladı. Dünkü sprint yarışını 20'nci sırada tamamlayan Toprak takım arkadaşıyla benzer bir tempo yakalamıştı. Toprak aracındaki sorunları ise şu ifadelerle anlatmıştı:

"SORUNLAR YAŞADIM"

“Daha ilk turdan itibaren motor freniyle ilgili bir sorun yaşadım. Normalde Jack’le aynı donanımı kullanıyoruz ama son virajda farklı bir şey hissettim.

O virajda ilk tur neredeyse düşüyordum; frenajda ön lastik iki kez kilitlendi ve dışarı taşmak zorunda kaldım.

Son turlarda Jack’e yaklaşmam gerekiyordu, çünkü manevra yapmam için yaratmalıydım. Bu yüzden biraz daha geç fren yapmayı denedim. Yana yatmaya başladığım ana kadar her şey mükemmeldi. Ama ilk kilitlenmeyi hissettiğim anda durumu anladım.”