MotoGP'de sezonun ilk yarışını Francesco Bagnaia kazandı
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun ilk etabı Katar Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia ilk sırada bitirdi.
Sezonun ilk mücadelesi, Katar'ın Lusail şehriyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometre uzunluğundaki pistte 21 tur üzerinden düzenlendi.
Son iki yılın şampiyonu Francesco Bagnaia, 39 dakika 34.869 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezona galibiyetle başladı.
Red Bull KTM takımından Güney Afrikalı Brad Binder, Bagnaia'nın 1.329 saniye gerisinde ikinci, Prima Pramac ekibinden İspanyol Jorge Martin ise liderin 1.933 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Sezonun ikinci yarışı Portekiz Grand Prix'si 24 Mart'ta düzenlenecek.
Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Francesco Bagnaia (İtalya): 31 puan
2. Brad Binder (Güney Afrika): 29
3. Jorge Martin (İspanya): 28
4. Marc Marquez (İspanya): 18
5. Enea Bastianini (İtalya): 15