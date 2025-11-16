MotoGP'de sezonun son yarışının galibi Marco Bezzecchi

MotoGP Dünya Şampiyonası, Valensiya’daki Ricardo Tormo Pisti’nde düzenlenen sezon finaliyle perdelerini kapattı. 4 kilometrelik teknik parkurda 22. ve son yarışa çıkılırken, sezonun son sözü Aprilia’nın İtalyan sürücüsü Marco Bezzecchi’den geldi.

Toplam 27 turun ardından damalı bayrağı ilk gören isim, 40 dakika 52.458 saniyelik derecesiyle Bezzecchi oldu. Böylece genç pilot, 2025 sezonunu üç yarış galibiyetiyle noktalamayı başardı.

RAUL FERNANDEZ RESİTALİ

Günün en büyük alkışlarından birini ise Trackhouse Racing’in ev sahibi pilotu Raul Fernandez topladı. İspanyol sürücü, Bezzecchi’nin yalnızca 0.686 saniye gerisinde kalarak ikinci sırayı alırken tribünleri ayağa kaldırdı. Podyumun son basamağı ise Pertamina Enduro VR46 sürücüsü Fabio Di Giannantonio’nun oldu; İtalyan pilot, liderin 3.765 saniye arkasında yarışı tamamladı.

Sezonun genel klasmanı ise çoktan şekillenmişti. Ducati Lenovo’nun efsane ismi Marc Marquez, eylül ayında garantilediği şampiyonlukla yeni bir zafere daha imza atarken, kardeşi Alex Marquez yılı ikinci sırada tamamladı. Valensiya zaferiyle birlikte Marco Bezzecchi de sezonu üçüncülükle kapatarak kariyerinin en olgun performanslarından birini sergiledi.