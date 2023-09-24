MotoGP Hindistan Grand Prix'sini Bezzecchi kazandı
Kaynak: AA
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Hindistan Grand Prix'sinde Mooney VR46 takımının İtalyan motosikletçisi Marco Bezzecchi birinci oldu.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 13. mücadelesi, Greater Noida kentindeki 5 kilometrelik Buddh Uluslararası Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.
Bezzecchi, MotoGP tarihindeki ilk Hindistan Grand Prix'sinde 36.59.1570'lik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada geçti.
Liderin 8.649 saniye gerisinde Prima Pramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin ikincilik; liderin 8.855 saniye ardındaki Monster Energy Yamaha takımından Fransız Fabio Quartararo üçüncülük elde etti.