MotoGP İspanya yarışını Alex Marquez kazandı, Toprak Razgatlıoğlu 19'uncu oldu
MotoGP’de sezonun dördüncü ayağı olan İspanya Grand Prix’sini Alex Marquez kazandı. Yarışta Marc Marquez erken kaza yaparken, Toprak Razgatlıoğlu 19. sırada finiş gördü.
Jerez de la Frontera’daki 4,4 kilometrelik Jerez Angel Nieto Pisti’nde 25 tur üzerinden koşulan yarışta Alex Marquez, 40 dakika 48.861 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü. İspanyol pilot bu sonuçla sezonun ilk galibiyetine ulaştı.
TOPRAK 19'UNCU OLDU
Yarışta Aprilia Racing’den Marco Bezzecchi, liderin 1.903 saniye gerisinde ikinci olurken, Pertamina Enduro VR46 takımından Fabio Di Giannantonio ise 5.796 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.
Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı 19. sırada tamamladı. Milli pilot, liderin 44.557 saniye gerisinde finiş gördü.
Ducati Lenovo takımından Marc Marquez ise yarışın ikinci turunda yaşadığı kazanın ardından mücadeleye veda etti.
MotoGP’de sezonun 5. ayağı olan Fransa Grand Prix’si, 10 Mayıs’ta düzenlenecek.