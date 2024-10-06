MotoGP Japonya Grand Prix'sini Francesco Bagnaia kazandı
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Japonya Grand Prix'sinde Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, birinci oldu.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 16. mücadelesi, Japonya'da Mobility Resort Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.
Yarışı kazanan İtalyan pilot Bagnaia, dünya şampiyonasının bitimine 4 yarış kala pilotlar klasmanı lideri Jorge Martin ile arasındaki farkı 10 puana düşürdü.
Pilotlar klasmanında zirvede yer alan Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Jorge Martin, liderin 1.189 saniye gerisinde ikinci, Gresini takımının İspanyol motosikletçisi Marc Marquez ise liderin 3.822 saniye gerisinde üçüncü sırada bitirdi.
Sezonun 17. yarışı Avustralya Grand Prix'si 20 Ekim'de düzenlenecek.