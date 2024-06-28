Motokurye Ata Emre Akman cinayeti davası ertelendi

Motokurye Ata Emre Akman cinayeti davasında ilk duruşma görüldü. Mahkeme katil zanlısı ile babasının tutukluluk haline devam kararı verdi. Dava 12 Temmuz'a ertelendi.

Bilge Su YILDIRIM

Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö. ve onu azmettirdiği öne sürülen babasının yargılanmasına başlandı.

Öldürülen Ata Emre Akman'ın İstanbul'da yaşayan babası emekli albay Erol Akman ve annesi Zuhal Akman ile avukatlarının yanı sıra çok sayıda kişi, Balıkesir Adalet Sarayı önünde toplandı.

Akman ailesine destek olmak isteyen çok sayıda motokurye konvoy halinde adliyeye gelerek sık sık "Ata için adalet, katillere müebbet" sloganları attı.

Akman ailesinin avukatı Özden Başak, tutuklu sanıklardan E.Ö'nün "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", babası Orhan Ö'nün "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçlarından Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacakları davanın ilk duruşması öncesinde açıklama yaptı.

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"18 YAŞINDAN BÜYÜK" İDDİASI

Başak, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini gencin ailesinin izlemediğini belirterek, "Haber yaparken olayın oluş anını vermemenizi rica ediyoruz. Bu konuda sizlerden hassasiyet rica ediyoruz" dedi.

E.Ö'nün yaşıyla ilgili tartışmalara değinen Başak, suçu işleme tarzı, eylemini planlayabilmesi ve tanık ifadelerini dikkate aldıklarında 18 yaşından büyük olduğuna ilişkin iddialarının sürdüğünü anlattı.

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6 AYDA 30 MOTOKURYE ÖLDÜ

Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki de Ata Emre Akman'ın ailesine, onların adalet arayışına destek olmak amacıyla Balıkesir'e geldiklerini ifade etti.

Ailenin acısını yürekten paylaştıklarını kaydeden Çeki, "Ata Emre karanlık bir sokakta siparişini teslim ederken katledildi. Aile o görüntüleri izlemeye dayanamadı, biz de dayanamadık" diye konuştu.

Fotoğraf: Bilge Su YILDIRIM / BirGün

Çeki, 2022 yılında en az 58, geçen sene en az 68, bu yılın ilk 6 ayında ise 30 motokuryenin çeşitli olaylarda yaşamını yitirdiğini bildirerek, meslek mensuplarının haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Tarafların duruşma salonuna alınmasının ardından tutuklu sanıklar E.Ö. ve babası Orhan Ö'nün yargılanmasına başlandı.

Fotoğraf: Bilge Su YILDIRIM / BirGün

SALDIRGANIN İLK SAVUNMASI

Dava kapsamında 17 tanığın fadesi alınıyor. Duruşmada savunma yapan E.Ö, babası Orhan Ö'nün 'dini nikahla evli' olduğu Sultan Durmaz ile telefon görüşmesi yapmadığını öne sürerek şunları söyledi:

"Ben kimseyi tasarlayarak öldürmedim. Sadece Sultan Durmaz'ı taşlamak için gitmişti. Babaannemin yanında büyüdüm. 3 kardeşiz. Sultan Durmaz'ın kızı h.G. babama mesaj atıyordu. Sürekli bizimle uğraşıyordu. Benimle görüşmek istedi. Sultan Durmaz, 2012-2013 yılında bizden çek çaldı. Sürekli bizi tehdit ediyordu. Babam ile Sultan Durmaz arasında anlaşmazlık var.

Biz onlardan kaçıyorduk. 2020 yılı öncesinde Sultan Durmaz ile anlaşmazlık yoktu. Sultan Durmaz ile beraber yaşadığı Y. isimli şahısla aramızda anlaşmazlık oldu. Sultan Durmaz ile ilgili olarak babamla özel bir görüşmemiz olmadı. Babamın cezaevinden çıkmasından sonra Sultan Durmaz ile iletişimimiz olmadı. 7 Mayıs tarihinde Sultan Durmaz ile aramızda 2 bin 654 dakika telefon görüşmesi gözükse de bu görüşmeyi ben yapmadım.

OLAY GÜNÜ

Olay günü 13-14 bira içtim. Babam ile birlikte vakit geçirdik. Sonra arkadaşlarımın yanına gittim bira içtik. Babamlar geldi. Sonra eve gittik. Saat 23.30-00.00 arasıydı. Sultan Durmaz ile bizim evimizin arası da 5-6 dakika. Olay günü Sultan Durmaz ile ilgili hiçbir şey konuşmadık. Babam sızdı kaldı. Ben de Sultan Durmaz'ın küçükken bize yaşattıklarını düşündüm. Öfkelendim. Yanıma bıçağımı aldım ama amacım onu ve evini taşlamaktı. Giderken yoldan taş aldım. Sultan Durmaz'ın yaşadığı binaya geldim.

Yine motokuryeyi gördüm. Yanına gidip Sultan Durmaz’ın orada olup olmadığını sormak istedim. ‘Motorla mendil mi satıyorum. Görmüyor musun’ dedi. Ben ‘Sultan Durmaz'a mı geldin’ deyince Ebru Gündeş'e geldim dedi. Ben de kendisine neden benimle tersleşiyorsun dedim. Boğuşma oldu. Bıçağı bir kere salladım. Sonrasını hatırlamıyorum.Maktule 25 kere bıçak sallamış. Ben 25 kere sallasam da o gün beni buna neyin sevk ettiğini hatırlamıyorum. Olay öncesinde beni babamın Sultan Durmaz'a karşı doldurması falan olmadı. Babamın yönlendirmesi olmadı."

E.Ö'nün babası Orhan Ö. ise "Uzun süreli telefon görüşmesini oğlum değil ben yaptım. H.G. ile görüştüm. Benden yardım istedi. Sultan bana takıntılıydı. 2010-2013 yıl arasında Sultan ile ilişkimiz oldu. Sonra gitti benim arkadaşlarımdan biri ile evlendi. Ben kurtuldum diye sevindim. Benim ailemle yaşadığım eve çocuk hasta diyerek geldi. Evimizde bulunan 46 bin 500 TL'lik çeki çaldı" diye konuştu.

E.Ö'NÜN ANNESİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Orhan Ö'nün birlikte yaşadığı ve E.Ö'nün annesi A.S. tanık olarak dinlendi. A.S, "Çocuğum yönünden tanıklık yapmak istemiyorum. 8 yıl Orhan Ö. ile evli kaldık. 2 çocuğum oldu. Ben öldürme olayıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Yaşanan olayla ilgili bilgim yok. E.Ö'yü eski doğum evinde 2007 yılında doğurdum" ifadelerini kullandı.

E.Ö'nün alkol aldığı İ.M. isimli şahıs da tanık olarak konuştu. İ.M. "O gün Sultan ile ilgili hiçbir şekilde konuşmadık. Erdoğan ile babam cezaevi arkadaşıydı. Beraber bulunduğum o süre içinde

genel muhabbet yapıldı. Sultan ya da E.Ö. ile ilgili doğrudan mahabbet yapılmadı. O gün herhangi bir şahsa zarar verileceğine dair de bir konuşma geçmedi" şeklinde konuştu.

ATA EMRE AKMAN'IN ANNE VE BABASINDAN TEPKİ

Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman, saldırgan E.Ö. ve Babası Orhan Ö'nün ifadelerinin ardından konuştu. Zuhal Akman, "Baba ve oğlu arasındaki ifadeler arasında çelişkiler var. Vicdan diyeceğim ama o da insanlara mahsus. Biz oğlumuzun çalıştığını bile sonradan öğrendik. Çocuğumu canice öldüren şahıslardan şikayetçiyim" diyerek tepki gösterdi.

Baba Erol Akman ise "Davanın adı Ata Emre ama bu zamana kadar Ata'yla ilgili hiçbir şey konuşulmadı. Adını dahi hatırlamadıklarım oğlumu canice katlettiler. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Fotoğraf: Bilge Su YILDIRIM / BirGün

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BAĞCIOĞLU'DA ADLİYE'DE

Sultan Durmaz ve diğer tanıkların dinlenilmesiyle devam eden duruşmaya ara verildi.

Bu arada, Ata Emre Akman'ın ailesine destek olmak amacıyla adliyeye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, motokuryeler ve çok sayıda kişi ise gelişmeleri takip ediyor.

"ORHAN'IN YAŞADIĞI EVE GİTMEDİM"

Sultan Durmaz ise, 3 yıl birliktelik yaşadığı Orhan Ö'nün kendisini babasına bıçaklattığını öne sürerek "Ben onun ailesi ile yaşadığı eve hiç gitmedim. Fuhuş yaptığım iddiaları doğru değildir. 5 gün sonra Orhan Ö. geldi iş yerimi kurşunladı. Güya Orhan namusumu temizlemeye gelmiş. 2017'den beri rahattım. Geçen sene kasım ayında açık cezaevine çıktı. Gecen yıl Orhn'ın oğlu benim apartmanıma gelip bağırdılar. Olay günü gürültüyü duydum. Koşarak aşağıya indim. Ata'nın nabzını kontrol ettim. Nefes almıyordu. Ölmüştü. Orhan beni aradı. 'Elinde sonunda seni öldürecegim' dedi. Geçen sene E.Ö. benim kapımı taşladı. E.Ö'den sonra babası bana saldırdı. Orhan bana yönelik sürekli tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bu olaydan 2-3 gün önce Erdoğan'ın tefonundan beni aradı. 'Seni öldüreceğim' dedi. Anne ve babamın evini de kursunlattı. Pınar bana olay günü 'Orhan seni öldürmeyi kafasına koymuş' dedi" ifadelerini kullandı.

TANIK İFADELERİ

Tanık Ayşegül Erzak, "E.Ö. bizim komşumuzda ve benim arkadaşımdı. Şok oldum" dedi.

Meryem Şahin isimli tanık, "Biz yemek sipariş ettik. Ata Emre Akman siparişi getirdi. Sonra gürültü duyduk. Elinde bıçakla kaçan birini gördük. O sırada Sultan bize kızdı. ‘Ne kadar abarttınız. Daha önce ben de bıçaklandım’ dedi. Ata’nın nabzına baktık, sadece 1-2 defa nabzı attı. Sonra tamamen durdu. Olay anında ne hikmetse Sultan Dönmez’im evindeki kamera kayıtları da kapalıymış. Kaçan şahıs hiç alkollü gibi değildi. Hızlı koşuyordu” diye konuştu.

Pizza siparişini veren Sultan Durmaz’ın üst komşusu Betül A, "Pizza siparişi verdim. Saat 01.14’de. Ata Emre Akman benden konum istedi. Pizzayı teslim etti, sonra bir gürültü çıktı. ‘İmdat’ diye ses duyduk. Aşağıya indiğimizde Ata sendeleyerek motorun üzerine düştü. Nabzına baktık ölmüştü" sözlerine yer verdi.

BABA ORHAN Ö. HAKKINDA 'TEHDİT' İDDİASI

Sultan Durmaz’ın akrabası Pınar A. ise baba Orhan Ö'nün kendilerini tehdit ettiğini ifade ederek şu şekilde konuştu:

“Bize ‘bak göreceksin neler yapacağım. O eve bir şey yapmayacağım ama o evin önünde bir şey yapacağım. Ve bütün Balıkesir konuşacak. Ben bu saatten sonra elimi hiç bir şeye sürmem. Yaparsa da oğlum E. yapar’ dedi.” Pınar A. olayın yaşandığı gece Sultan Durmaz’ın evinde olduğunu söyledi.

Sultan Durmaz’ın beraber yaşadığı kişi Yaşar Yıldız ise Orhan Ö'nün cezaevinden her çıktığında kendilerini tehdit ettiğini söyledi. Yıldız, “Bana ‘Sultan’dan uzak durmazsan seni oğluma öldürteceğim’ dedi” dedi. Sultan Durmaz'ın kızı Hazel G. de Orhan Ö. tarafından tehdit edildiklerini aktardı.

AVUKATTAN YAŞ TESPİTİ TALEBİ

Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti 2. kez duruşmaya ara verdi. Aranın ardından müşteki avukatları, E.Ö'nün yaşının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ata Emre Akman cinayeti davasında ilk duruşma görüldü. Katil zanlısı ile babasının tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava 12 Temmuz'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 5 gün önce motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.

Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö, üniversite öğrencisine bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polislerce yakalanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, katil zanlısı E.Ö'ye "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Sanık hakkında yaşının 18'den küçük olması nedeniyle "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." maddesinin uygulanması talebinde bulunuldu.

İddianamede, Orhan Ö'nün ise "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve alt soy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hali nedeniyle cezasının artırılması talep edildi.