Motokurye Ata Emre Akman cinayeti: İlk duruşma başladı

Balıkesir'de kuryelik yaparak harçlığını çıkaran 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı öldüren 17 yaşındaki E.Ö. ve babası Orhan Ö'nün yargılanmasına başlandı. E.Ö. hakkında öldürme suçundan hapis, babası Orhan Ö. için ise suça azmettirme hali nedeniyle ceza isteniyor.

Bilge Su YILDIRIM

Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö. ve onu azmettirdiği öne sürülen babasının yargılanmasına başlandı.

Öldürülen Ata Emre Akman'ın İstanbul'da yaşayan babası emekli albay Erol Akman ve annesi Zuhal Akman ile avukatlarının yanı sıra onlara destek olmak için aralarında motokuryelerin de bulunduğu çok sayıda kişi, Balıkesir Adalet Sarayı önünde toplandı.

Akman ailesinin avukatı Özden Başak, tutuklu sanıklardan E.Ö'nün "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", babası Orhan Ö'nün "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçlarından Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacakları davanın ilk duruşması öncesinde açıklama yaptı.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

6 AYDA 30 MOTOKURYE ÖLDÜ

Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki de Ata Emre Akman'ın ailesine, onların adalet arayışına destek olmak amacıyla Balıkesir'e geldiklerini ifade etti.

Ailenin acısını yürekten paylaştıklarını kaydeden Çeki, "Ata Emre karanlık bir sokakta siparişini teslim ederken katledildi. Aile o görüntüleri izlemeye dayanamadı, biz de dayanamadık" diye konuştu.

Fotoğraf: Bilge Su YILDIRIM / BirGün

Çeki, 2022 yılında en az 58, geçen sene en az 68, bu yılın ilk 6 ayında ise 30 motokuryenin çeşitli olaylarda yaşamını yitirdiğini bildirerek, meslek mensuplarının haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Tarafların duruşma salonuna alınmasının ardından tutuklu sanıklar E.Ö. ve babası Orhan Ö'nün yargılanmasına başlandı.

Fotoğraf: Bilge Su YILDIRIM / BirGün

SALDIRGANIN İLK SAVUNMASI

Duruşmada savunma yapan E.Ö, babası Orhan Ö'nün 'dini nikahla evli' olduğu Sultan Durmaz ile telefon görüşmesi yapmadığını öne sürerek şunları söyledi:

"Ben kimseyi tasarlayarak öldürmedim. Sadece Sultan Durmaz'ı taşlamak için gitmişti. Babaannemin yanında büyüdüm. 3 kardeşiz. Sultan Durmaz'ın kızı A.G. babama mesaj atıyordu. Sürekli bizimle uğraşıyordu. Benimle görüşmek istedi. Sultan Durmaz, 2012-2013 yılında bizden çek çaldı. Sürekli bizi tehdit ediyordu. Babam ile Sultan Durmaz arasında anlaşmazlık var.

Biz onlardan kaçıyorduk. 2020 yılı öncesinde Sultan Durmaz ile anlaşmazlık yoktu. Sultan Durmaz ile beraber yaşadığı Y. isimli şahısla aramızda anlaşmazlık oldu. Sultan Durmaz ile ilgili olarak babamla özel bir görüşmemiz olmadı. Babamın cezaevinden çıkmasından sonra Sultan Durmaz ile iletişimimiz olmadı. 7 Mayıs tarihinde Sultan Durmaz ile aramızda 2 bin 654 dakika telefon görüşmesi gözükse de bu görüşmeyi ben yapmadım.

OLAY GÜNÜ

Olay günü 13-14 bira içtim. Babam ile birlikte vakit geçirdik. Sonra arkadaşlarımın yanına gittim bira içtik. Babamlar geldi. Sonra eve gittik. Saat 23.30-00.00 arasıydı. Sultan Durmaz ile bizim evimizin arası da 5-6 dakika. Olay günü Sultan Durmaz ile ilgili hiçbir şey konuşmadık. Babam sızdı kaldı. Ben de Sultan Durmaz'ın küçükken bize yaşattıklarını düşündüm. Öfkelendim. Yanıma bıçağımı aldım ama amacım onu ve evini taşlamaktı. Giderken yoldan taş aldım. Sultan Durmaz'ın yaşadığı binaya geldim.

Yine motokuryeyi gördüm. Yanına gidip Sultan Durmaz’ın orada olup olmadığını sormak istedim. ‘Motorla mendil mi satıyorum. Görmüyor musun’ dedi. Ben ‘Sultan Durmaz'a mı geldin’ deyince Ebru Gündeş'e geldim dedi. Ben de kendisine neden benimle tersleşiyorsun dedim. Boğuşma oldu. Bıçağı bir kere salladım. Sonrasını hatırlamıyorum.Maktule 25 kere bıçak sallamış. Ben 25 kere sallasam da o gün beni buna neyin sevk ettiğini hatırlamıyorum. Olay öncesinde beni babamın Sultan Durmaz'a karşı doldurması falan olmadı. Babamın yönlendirmesi olmadı."

E.Ö'nün babası Orhan Ö. ise "Uzun süreli telefon görüşmesini oğlum değil ben yaptım. A.G. ile görüştüm. Benden yardım istedi. Sultan bana takıntılıydı. 2010-2013 yıl arasında Sultan ile ilişkimiz oldu. Sonra gitti benim arkadaşlarımdan biri ile evlendi. Ben kurtuldum diye sevindim. Benim ailemle yaşadığım eve çocuk hasta diyerek geldi. Evimizde bulunan 46 bin 500 TL'lik çeki çaldı" diye konuştu.

ATA EMRE AKMAN'IN ANNE VE BABASINDAN TEPKİ

Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman, saldırgan E.Ö. ve Babası Orhan Ö'nün ifadelerinin ardından konuştu. Zuhal Akman, "Baba ve oğlu arasındaki ifadeler arasında çelişkiler var. Vicdan diyeceğim ama o da insanlara mahsus. Biz oğlumuzun çalıştığını bile sonradan öğrendik. Çocuğumu canice öldüren şahıslardan şikayetçiyim" diyerek tepki gösterdi.

Baba Erol Akman ise "Davanın adı Ata Emre ama bu zamana kadar Ata'yla ilgili hiçbir şey konuşulmadı. Adını dahi hatırlamadıklarım oğlumu canice katlettiler. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 5 gün önce motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.

Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö, üniversite öğrencisine bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polislerce yakalanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, katil zanlısı E.Ö'ye "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Sanık hakkında yaşının 18'den küçük olması nedeniyle "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." maddesinin uygulanması talebinde bulunuldu.

İddianamede, Orhan Ö'nün ise "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve alt soy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hali nedeniyle cezasının artırılması talep edildi.