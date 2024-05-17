Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı
Balıkesir'de zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki E.Ö.'nün ifadesinde "Babamın imam nikahlı eşi Sultan D.'yi nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım." dediği öğrenildi. Akman'ın, E.Ö.'nün bahsettiği kadına değil, başka bir daireye sipariş götürdüğü ortaya çıktı.
Balıkesir'de zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki E.Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı.
Tutuklanan E.Ö. ifadesinde, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan D.'yi nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dedi.
ATA EMRE SALDIRGANI TANIMIYORDU
E.Ö.'nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman'ın aynı binaya ancak başka bir daireye sipariş götürdüğü, E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı.
E.Ö.'nün babası O.Ö.'nün ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok." dediği öğrenildi.
***
NE OLMUŞTU?
Balıkesir'in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta 11 Mayıs'ta zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesilmişti.
E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırılmıştı.
Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö. gözaltına alınmıştı.
'Kasten yaralama' ve 'Tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilmiş, E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakılmıştı.