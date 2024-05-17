Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı

Balıkesir'de zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki E.Ö.'nün ifadesinde "Babamın imam nikahlı eşi Sultan D.'yi nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım." dediği öğrenildi. Akman'ın, E.Ö.'nün bahsettiği kadına değil, başka bir daireye sipariş götürdüğü ortaya çıktı.

Güncel 17.05.2024 13:45 Giriş: 17.05.2024 13:45

Güncelleme: 17.05.2024 13:49 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA