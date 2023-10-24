Motokurye beton pompasına çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de Betül Gürbüz arkadaşlarıyla buluşmak için cep telefonu uygulamasıyla motokurye çağırdı. Seyir halindeyken sürücünün kontrolünü kaybettiği motosiklet beton pompasına çarptı. Kazada iki bacağı kopan genç kız hayatını kaybetti.



Kaza, geçen Cumartesi saat 09.00 sıralarında, E-5 Yan Yol Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle Küçükçekmece’de yaşayan ve muhasebecilik yapan Betül Gürbüz, Bakırköy’de arkadaşlarıyla buluşmak için cep telefonu uygulamasından motokurye çağırdı.

Gürbüz, motokurye olan Serkan A. ile yola çıkarak Bakırköy’e doğru hareket etti. Bir süre sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, beton pompasına çarptı. Kazada sürücü ile Gürbüz yola savrulurken, Betül Gürbüz’ün iki bacağı koptu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü Serkan A., ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen polis kamyon sürücüsü Emrah D. ve motosiklet sürücüsü Serkan A.’yı gözaltına alarak karakola götürdü. Karakoldaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki sürücüden Emrah D, serbest bırakılırken motosiklet sürücüsü Serkan A., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.