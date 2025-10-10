Motokurye maaşları ne kadar? Motokurye nasıl olunur? Gerekli şartlar, belgeler ve başvuru adımları

Motokurye maaşı ne kadar? Motokurye olmak için hangi ehliyet ve belgelere ihtiyaç var, başvuru süreci nasıl ilerliyor, hangi ekipmanlar şart? Çalışma modelleri ve maliyetlerle birlikte adım adım tüm detaylar şöyle:

TEMEL ŞARTLAR VE BELGE LİSTESİ

Ehliyet: A1 veya A2 sınıfı motosiklet ehliyeti (ilanın cc gereksinimine göre).

A1 veya A2 sınıfı motosiklet ehliyeti (ilanın cc gereksinimine göre). Yaş: A2 için genellikle 18+; A1 için mevzuattaki yaş sınırları geçerlidir.

A2 için genellikle 18+; A1 için mevzuattaki yaş sınırları geçerlidir. Araç evrakları: Ruhsat, zorunlu trafik sigortası; tercihen kasko.

Ruhsat, zorunlu trafik sigortası; tercihen kasko. Kimlik ve kayıtlar: T.C. kimlik, adli sicil, ikametgâh, vesikalık (işverene göre değişir).

T.C. kimlik, adli sicil, ikametgâh, vesikalık (işverene göre değişir). Akıllı telefon: Uygulama, navigasyon ve iletişim için.

Uygulama, navigasyon ve iletişim için. Opsiyonel belgeler: Bazı işverenlerde SRC/Psikoteknik ve sağlık raporu istenebilir.

ZORUNLU/ÖNERİLEN EKİPMAN

ECE onaylı kask ve reflektif yelek (görünürlük ve yasal uygunluk).

ve (görünürlük ve yasal uygunluk). CE korumalı mont-pantolon, eldiven, bot (güvenlik ve konfor).

(güvenlik ve konfor). Yağmurluk, termal katman (hava koşullarına hazırlık).

(hava koşullarına hazırlık). Telefon tutacağı, powerbank (kesintisiz iletişim ve rota takibi).

(kesintisiz iletişim ve rota takibi). Isı yalıtımlı çanta/box (teslimat kalitesi ve müşteri puanı).

NASIL MOTOKURYE OLUNUR? (ADIM ADIM)

Ehliyetini güncelle: İhtiyaca göre A1/A2 al veya sınıfını yükselt. Motosikleti ve sigortaları hazırla: Bakımı yapılmış araç + zorunlu trafik (tercihen kasko). Ekipmanı tamamla: Kask ve korumalar olmazsa olmaz. Başvuru yap: Platformlara veya doğrudan işletmelere online başvuru ve evrak yükleme. Oryantasyon & eğitim: Uygulama kullanımı, teslimat prosedürü, gıda/hijyen kuralları. Rota ve vardiya planı: Yoğun saatler, bölge seçimi ve kilometre yönetimi.

ÇALIŞMA MODELLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Model Gelir yapısı SGK/vergiler Motosiklet Esneklik Kadrolu (maaş + prim) Sabit maaş + prim/mesai İşveren tarafından Şirket aracı veya kendi aracı Planlı vardiya Esnaf/Freelance (paket başı) Paket başı + kampanya/bonus Kişi kendi vergi ve sigortasını öder Genelde kendi aracı/filo kiralama Daha esnek saatler

BAŞLANGIÇ VE AYLIK MALİYETLER

Başlangıç: Ehliyet yükseltme, kask ve korumalar, telefon tutacağı/powerbank, çanta.

Ehliyet yükseltme, kask ve korumalar, telefon tutacağı/powerbank, çanta. Aylık: Yakıt, periyodik bakım, lastik/yağ, sigorta/vergiler (modele göre değişir).

Yakıt, periyodik bakım, lastik/yağ, sigorta/vergiler (modele göre değişir). İşveren politikaları: Bazı kurumlar yakıt/ekipman desteği sunabilir; sözleşmeyi inceleyin.

MOTOKURYE MAAŞLARI (GÜNCEL ARALIKLAR)

Kazanç; şehir, vardiya yoğunluğu, paket adedi ve çalışma modeline göre değişir. Aşağıdaki aralıklar sektörde sık karşılaşılan ölçekleri gösterir:

Seviye / Koşul Aylık kazanç (yaklaşık) Açıklama Yeni başlayan 30.000 – 40.000 TL Temel vardiya, düşük paket sayısı Orta deneyim 35.000 – 55.000 TL Prim/kampanya etkisi, akşam/hafta sonu Yoğun çalışma 60.000 TL+ Yüksek paket hacmi ve uzun saatler Not: Net gelir; yakıt, bakım, sigorta ve vergiler düşüldükten sonra değişir.

SIK SORULAN SORULAR (FAQ)

B sınıfı ehliyet yeterli mi? Yeterli değildir. Motosiklet için A1/A2 sınıfı gerekir.

Yağışlı/soğuk havalarda çalışmak zorunlu mu? Vardiya planına bağlıdır. Birçok kurum bu koşullarda ek prim uygular; güvenlik ekipmanı ve hız limitleri önceliklidir.

Geliri nasıl artırabilirim? Yoğun saatlerde vardiya almak, teslimat bölgesini doğru seçmek, paket/saat verimini artırmak ve müşteri puanlarını yüksek tutmak önemli etmenlerdir.

Sigorta ve vergi süreçlerini kim yönetir? Kadrolu modelde işveren; esnaf/freelance modelde çalışan kendisi yönetir. Sözleşmeyi mutlaka inceleyin.

Uyarı: İlan ve sözleşme koşulları kurumdan kuruma değişir. Başvuru öncesi güncel mevzuat ve işveren gerekliliklerini kontrol ediniz.