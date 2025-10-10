Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Motokurye maaşları ne kadar? Motokurye nasıl olunur? Gerekli şartlar, belgeler ve başvuru adımları

Motokurye maaşları ne kadar, paket başı ücretler nasıl hesaplanıyor, şehir ve vardiyaya göre kazançlar ne ölçüde değişiyor, prim ve bonuslar neler? Motorlu kurye maaşı ve tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 10.10.2025 15:18
  • Giriş: 10.10.2025 15:18
  • Güncelleme: 10.10.2025 15:54
Kaynak: Haber Merkezi
Motokurye maaşları ne kadar? Motokurye nasıl olunur? Gerekli şartlar, belgeler ve başvuru adımları
Foto: AA

Motokurye maaşı ne kadar? Motokurye olmak için hangi ehliyet ve belgelere ihtiyaç var, başvuru süreci nasıl ilerliyor, hangi ekipmanlar şart? Çalışma modelleri ve maliyetlerle birlikte adım adım tüm detaylar şöyle:

TEMEL ŞARTLAR VE BELGE LİSTESİ

  • Ehliyet: A1 veya A2 sınıfı motosiklet ehliyeti (ilanın cc gereksinimine göre).
  • Yaş: A2 için genellikle 18+; A1 için mevzuattaki yaş sınırları geçerlidir.
  • Araç evrakları: Ruhsat, zorunlu trafik sigortası; tercihen kasko.
  • Kimlik ve kayıtlar: T.C. kimlik, adli sicil, ikametgâh, vesikalık (işverene göre değişir).
  • Akıllı telefon: Uygulama, navigasyon ve iletişim için.
  • Opsiyonel belgeler: Bazı işverenlerde SRC/Psikoteknik ve sağlık raporu istenebilir.

ZORUNLU/ÖNERİLEN EKİPMAN

  • ECE onaylı kask ve reflektif yelek (görünürlük ve yasal uygunluk).
  • CE korumalı mont-pantolon, eldiven, bot (güvenlik ve konfor).
  • Yağmurluk, termal katman (hava koşullarına hazırlık).
  • Telefon tutacağı, powerbank (kesintisiz iletişim ve rota takibi).
  • Isı yalıtımlı çanta/box (teslimat kalitesi ve müşteri puanı).

NASIL MOTOKURYE OLUNUR? (ADIM ADIM)

  1. Ehliyetini güncelle: İhtiyaca göre A1/A2 al veya sınıfını yükselt.
  2. Motosikleti ve sigortaları hazırla: Bakımı yapılmış araç + zorunlu trafik (tercihen kasko).
  3. Ekipmanı tamamla: Kask ve korumalar olmazsa olmaz.
  4. Başvuru yap: Platformlara veya doğrudan işletmelere online başvuru ve evrak yükleme.
  5. Oryantasyon & eğitim: Uygulama kullanımı, teslimat prosedürü, gıda/hijyen kuralları.
  6. Rota ve vardiya planı: Yoğun saatler, bölge seçimi ve kilometre yönetimi.

ÇALIŞMA MODELLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

ModelGelir yapısıSGK/vergilerMotosikletEsneklik
Kadrolu (maaş + prim)Sabit maaş + prim/mesaiİşveren tarafındanŞirket aracı veya kendi aracıPlanlı vardiya
Esnaf/Freelance (paket başı)Paket başı + kampanya/bonusKişi kendi vergi ve sigortasını öderGenelde kendi aracı/filo kiralamaDaha esnek saatler

BAŞLANGIÇ VE AYLIK MALİYETLER

  • Başlangıç: Ehliyet yükseltme, kask ve korumalar, telefon tutacağı/powerbank, çanta.
  • Aylık: Yakıt, periyodik bakım, lastik/yağ, sigorta/vergiler (modele göre değişir).
  • İşveren politikaları: Bazı kurumlar yakıt/ekipman desteği sunabilir; sözleşmeyi inceleyin.

MOTOKURYE MAAŞLARI (GÜNCEL ARALIKLAR)

Kazanç; şehir, vardiya yoğunluğu, paket adedi ve çalışma modeline göre değişir. Aşağıdaki aralıklar sektörde sık karşılaşılan ölçekleri gösterir:

Seviye / KoşulAylık kazanç (yaklaşık)Açıklama
Yeni başlayan30.000 – 40.000 TLTemel vardiya, düşük paket sayısı
Orta deneyim35.000 – 55.000 TLPrim/kampanya etkisi, akşam/hafta sonu
Yoğun çalışma60.000 TL+Yüksek paket hacmi ve uzun saatler
Not: Net gelir; yakıt, bakım, sigorta ve vergiler düşüldükten sonra değişir.

SIK SORULAN SORULAR (FAQ)

B sınıfı ehliyet yeterli mi?

Yeterli değildir. Motosiklet için A1/A2 sınıfı gerekir.

Yağışlı/soğuk havalarda çalışmak zorunlu mu?

Vardiya planına bağlıdır. Birçok kurum bu koşullarda ek prim uygular; güvenlik ekipmanı ve hız limitleri önceliklidir.

Geliri nasıl artırabilirim?

Yoğun saatlerde vardiya almak, teslimat bölgesini doğru seçmek, paket/saat verimini artırmak ve müşteri puanlarını yüksek tutmak önemli etmenlerdir.

Sigorta ve vergi süreçlerini kim yönetir?

Kadrolu modelde işveren; esnaf/freelance modelde çalışan kendisi yönetir. Sözleşmeyi mutlaka inceleyin.

Uyarı: İlan ve sözleşme koşulları kurumdan kuruma değişir. Başvuru öncesi güncel mevzuat ve işveren gerekliliklerini kontrol ediniz.
BirGün'e Abone Ol