Motokurye Oğuzhan Gezer’in ölümünde bilirkişi raporu: Kusurlu taksi yolcusu

İstanbul Şişli'de motokurye Oğuzhan Gezer’in ölümünde bilirkişi raporu çıktı. Rapora göre, kazaya neden olan kişinin takside yolcu olarak bulunan turistin kapıyı açmasından dolayı kaynaklandığı, bu nedenle asli kusurlunun yolcu olduğu belirtildi.

İstanbul Şişli'de taksi şoförü yolcusunu indirmek için sokak başında durdu. Kadın yolcu taksiden inmek için sol arka kapıyı açtığı anda, motokurye Oğuzhan Gezer açılan kapıya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Gezer karşı yönden gelen minibüsün tamponuna çarparak yaralandı, hastanede yapılan 1 haftalık tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Taksi şoförü İsa A., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanmaya sevk edildi. Hâkimlik şüphelinin adli kontrolle salıverilmesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kaza anına yönelik görüntülerin incelenmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Adli Tıp Kurumu'nda 3 mühendis ve bir hukukçunun incelediği dosyada bilirkişi raporu hazırlandı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, raporda, kaza sırasında taksi şoförü İsa A.'nın kusursuz olduğu, hayatını kaybeden kurye Oğuzhan Gezer'in alt düzeyde tali kusurlu olduğu belirlendi.

Rapora göre, kazaya neden olan kişinin takside yolcu olarak bulunan turistin kapıyı açmasından dolayı kaynaklandığı, bu nedenle asli kusurlunun yolcu olduğu belirtildi. Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.