Motokurye Özgül cinayeti davası Yargıtay’a taşındı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nin, üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül cinayeti davasında sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz’e beraat, sanık Halil İbrahim Demirci’ye 25 yıl hapis cezası verilmesine ilişkin karar Yargıtay’a taşındı.

Samet Özgül’ün kardeşi Berna Özgül, ‘‘Biz bu davayı Yargıtay’a taşıdık. Yargıtay’da da istediğimiz gibi bir sonuç alamazsak bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar götüreceğiz. Bu insanlar serbest kalmamalı. Samet’in yerinde herhangi birimiz olabilirdik, başka Samet’ler ölsün istemiyoruz. Samet’in davasına sahip çıkın. Bu dava yalnızca Samet’in değil, adalet arayan herkesin davasıdır. Kamuoyundan ve basından, bu hukuksuzluk karşısında sesimizi yükseltmeye devam etmelerini rica ediyoruz" dedi.

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022 gecesi Ankara’da motosikletle seyir halindeyken tartıştığı 3 kişi tarafından darp edilmiş ve boğazından bıçaklanmıştı.