Motokurye Samet Özgül cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Ankara'da trafikte yaşanan tartışma sonucu bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül'ün davasında istinaf mahkemesinin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda 2.09 promil alkollü olduğu halde ışık ihlali yapıp, maktul Samet Özgül'ü sıkıştırıp, ısrarla takip ederek durmasına sebep olan Mustafa Demirci ile arkadaşı Bülent Açıkgöz'ün Halil İbrahim Demirci'nin eylemine yardım ettiklerine dair bir hareketlerinin tespit edilemediği belirtildi.

Üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de Ankara'da bir trafik tartışmasında bıçkalanarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili görülen davada istinaf mahkemesinin tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci'ye verdiği takdir indirimi dahil 25 yıl hapis cezası ile babası Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz hakkındaki beraat kararının gerekçesi açıklandı.

Mahkeme kararında, araç sürücüsü Mustafa Demirci'nin 2.09 promil alkollü olduğu halde ışık ihlali yapıp, maktul Samet Özgül'ü sıkıştırıp, ısrarla takip ederek durmasını sağladığı belirtilmesine rağmen, arkadaşı Bülent Açıkgöz ile oğlunun eylemine yardım ettiklerine dair bir hareketlerinin tespit edilemediği belirtildi.

Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanıklardan Halil İbrahim Demirci’ye "kasten adam öldürme" suçundan müebbet, sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz’e "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası verilmişti. İstinaf mahkemesi, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi kararının yeterli şekilde gerekçelendirilmediğini belirterek, sanıklar hakkındaki kararı bozdu ve yeniden yargılanmalarına hükmetti.

Yerel mahkemenin sanıklar hakkında aynı kararı vermesinin ardından dosya yeniden istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yine bozdu. Ceza dairesi, 12'şer yıl hapis cezası verilen sanıklar Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci'nin "şüpheden sanık yararlanır" ilkesiyle beraatına karar verdi. Müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci'ye ise takdir indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezası verildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda; sanık Mustafa Demirci'nin, oğlu Halil İbrahim Demirci ve arkadaşı Bülent Açıkgöz ile alkol aldıktan sonra araçla seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yaptığı ve ardından maktul idaresindeki motosikleti sıkıştırdığı belirtildi. Maktul Samet Özgül'ün, sıkıştırılması nedeniyle eli ile sanığa tepki gösterdiği, bunun üzerine, olaydan sonra 2.09 promil alkollü olduğu ve aracını şeridinde tutamadığı tespit edilen sanık Mustafa Demirci'nin, uzaklaşmaya çalışan maktul idaresindeki motosikleti takip ettiği ve ileride tekrar sıkıştırıp durmasını sağladığı belirtildi. Sanık Mustafa Demirci'nin, aracından inip, aynı şekilde motosikletten inen Samet Özgül ile tartıştığı sırada arkadan gelen ve alkollü olan oğlu Halil İbrahim Demirci'nin maktulü boynundan bıçakladığı belirtildi.