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Motokurye tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde motokurye, tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayarak yaraladı.

Ajans Haberleri
  • 10.08.2024 21:10
  • Giriş: 10.08.2024 21:10
  • Güncelleme: 10.08.2024 21:11
Kaynak: İHA
Motokurye tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı


Olay, Akse Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde bulunan kavşakta meydana geldi. Motokurye Muhammed E., bilinmeyen bir sebeple Hüseyin D. ve Bekir D. ile tartıştı. Şahıslar tarafından darp edilen Muhammed E., Hüseyin D. ve Bekir D’yi bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Muhammed E. ise Beylikbağı Karakolu’na giderek teslim oldu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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