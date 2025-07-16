Motokurye yaşamdan koparıldı
Kaynak: DHA
Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobil ile çarpışan 22 yaşındaki motokurye Hasan Arslan iş cinayetinde yaşamını yitirdi. İş cinayeti dün sabah saatlerinde meydana geldi. M.C.A’nın kullandığı otomobil ile Hasan Arslan yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Ağır yaralanan Arslan Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Arslan kurtarılamadı. Arslan’ın cenazesinin yarın toprağa verilmek üzere memleketi Manisa’ya gönderileceği öğrenildi. İş cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldı.