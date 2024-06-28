Motokuryeler adalet istiyor

Halil ERTUNÇ

Balıkesir’de sipariş götürdüğü sokakta 20 yaşındaki üniversite öğrencisi motokurye Ata Emre Akman’ın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Balıkesir Adliyesi’nde saat 9.30’da görülecek.

Akman’ı sipariş teslim ettiği apartman önünde birden fazla kez bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki E.Ö. hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenirken cinayetin azmettirici olduğu öne sürülen baba Orhan Ö. ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyor. Balıkesir Adliyesi’nde görülecek davaya çok sayıda motokurye ve Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası da katılacak.

Bir diğer motokurye davası ise 13.30’da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülecek. Gazi Üniversitesi öğrencisi ve Trendyol Go Kuryesi Samet Özgül’ün 5 Kasım 2022’de trafikte uyardığı kişilerce darp edilip bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin istinaf mahkemesine taşınan dava, bugün yeniden görülecek. Dava süresince Halil İbrahim Demirci müebbet, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz 12 yıl hapis cezası almıştı.