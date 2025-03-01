Motokuryelere güvenli sürüş eğitimi

Türkiye genelinde otomobilden fazla motosikletin bulunduğu ve motosiklet kullanımının her geçen gün arttığı Muğla’da motokuryeler için güvenli sürüş eğitimi veriliyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2024-2027 Cumhurbaşkanlığı Karayolları Trafik Güvenliği Eylem planı doğrultusunda yapılan ‘KASKOM Kaskınız Güvenceniz’ projesi yürütüyor. Bu kapsamında Menteşe ilçesinde motokurye olarak faaliyet gösteren motosiklet sürücüleriyle birlikte Güvenli Sürüş Eğitimi Eğitmenleri tarafından motokurye sürücülerine; trafikte takip mesafesi, güvenlik donanımları, temel sürüş teknikleri, virajda bakış açısının önemi, panik fren ve trafiğin okunması konularında eğitim verildi