Motokuryeye bıçaklı saldırı düzenlendi

Emek Servisi

Eskişehir’de 17 Mayıs gecesi bir motokurye çalıştığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Gözaltına alınan saldırgan, verdiği ifadede “Zevk için yaptım” dedi. Olayın ardından açıklama yapan Eskişehir Kuryeler Birliği (EKB), “Bu saldırı yalnızca bireysel bir olay değil, aynı zamanda kurye çalışanlarının karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Açıklamada motokuryelerin gece gündüz zorlu koşullarda çalıştığını hatırlatılarak, son dönemde yaşanan şiddet olaylarına karşı daha etkili önlemler alınması gerektiği vurgulandı. “Her geçen gün artan benzer olaylara karşı kamu güvenliğini sağlayan kurumların daha kararlı adımlar atması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada “Saldırgan adalet önünde hesap vermelidir” dendi. Açıklamada hastaneye kaldırılan motokuryeye geçmiş olsun dendi.