Motokuryeyi öldürüp, gömmüştü: Aynı yerde bir kadının cansız bedeni bulundu

Antalya'da öldürülen Ali Diken'in cansız bedeninin bulunduğu alanda yapılan ikinci aramada battaniyeye sarılı halde bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenin, ailesi tarafından geçen yıl kayıp müracaatı bulunulan cinayet şüphelisinin baldızına ait olabileceği ifade edildi.

Antalya’da Zeynel Boyacı’nın döverek öldürdüğü arkadaşı Ali Diken’i gömdüğü alanda bir kadının cansız bedeni bulundu. Boyacı, battaniyeye sarılı bulunan cansız bedenin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu söyledi.

Antalya’da motokurye olarak çalışan Ali Diken’den 20 Aralık’tan bu yana haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Polis Diken’in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak’ta bir televizyon programına katıldı.

Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken’i öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken’i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, gözaltına alındı.

GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Antalya’ya getirilen Boyacı, Diken’i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi Sahil Caddesi’ndeki boş arazide ‘Obert’ adlı kadavra arama köpeğinin de katıldığı aramada, tespit edilen alan kepçe ile kazıldı. Bir süre sonra Ali Diken’in cansız bedenine ulaşıldı. Diken’in cenazesi bulunduğu yerden alınarak otopsi için morga götürüldü.

AYNI YERDE BİR CANSIZ BEDEN DAHA BULUNDU

Boyacı’nın alanda ikinci bir ceset daha olduğunu söylemesi üzerine yapılan aramada, saat 19.00 sularında bir kadının cansız bedeni battaniyeye sarılı halde bulundu. Boyacı, bulunan cansız bedenin, baldızı Zeynep Ece Aksay olduğunu söyledi.

Cenaze, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Zeynep Ece Aksay’ın, geçen yazdan bu yana kayıp olduğu öğrenildi. Zeynel Boyacı ise ifadesi alınmak üzere cinayet büro amirliğine götürüldü.