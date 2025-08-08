Motor kısmı alev alan otomobil, vatandaşların hızlı müdahalesi ile söndürüldü

Muş’ta İstasyon Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmı alev aldı. Olay yerindeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Olay, sabah saatlerinde Muş merkez İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil kısa sürede alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, araçta bulunan yangın tüpü ve iş yerlerinden temin ettikleri yangın söndürücülerle müdahale ederek yangını söndürdü.