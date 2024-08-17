Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Motor kısmı yanan buzdolabı alev aldı

Hatay’da evde kullanılan buzdolabının motor kısmının alev almasıyla mutfakta hasar oluştu.

Ajans Haberleri
  • 17.08.2024 14:14
  • Giriş: 17.08.2024 14:14
  • Güncelleme: 17.08.2024 14:14
Kaynak: İHA
Motor kısmı yanan buzdolabı alev aldı

Yangın, Arsuz İlçesi Gökmeydan Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Buzdolabının motor kısmında başlayan yangının mutfağı sarmasıyla büyüyen yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. Yangında, mutfakta hasar oluşurken buzdolabı kullanılmaz hale geldi.

BirGün'e Abone Ol