Motorinde çift yönlü hareket: İndirim bu gece, zam yolda

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler petrol ve küresel piyasalarda çift yönlü hareketliliğe neden oluyor.

ABD ile İran arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Bu gelişmeye ek olarak, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı ablukaya alma kararıyla birlikte Brent petrol ve motorin fiyatları, piyasaların açılmasıyla birlikte hızla yukarı yönlü hareketlendi.

Brent petrol, varil başına yaklaşık 104 dolara kadar çıktı. Sonra bir miktar gevşedi. Küresel piyasalarda motorinin ton fiyatı da fırladı.

GECE YARISI TABELA DEĞİŞEBİLİR

Sektör temsilcileri, cuma günü metrik tonu bin 335 dolar düzeyinde olan motorinin açılışta 107 dolar arttığını söyledi. Motorine, geçen hafta cuma günü kapanış fiyatlarına bağlı olarak bu gece yarısı 4 TL 35 kuruş indirim bekleniyor.

Sektör temsilcileri, "Uluslararası piyasalarda motorin fiyatları, bu düzeyini korursa, diğer bir deyişle düşmezse ve çarşamba gününden geçerli olmak üzere bir zam gündeme gelebilir" dedi.

Olası zam tutarına ilişkin soru üzerine, sektör temsilcileri, "Gün içindeki gelişmeler ve fiyat hareketleri son derece önemli. Kapanışa dek fiyatlar takip edilecek. Fiyatlar gevşerse bir zamma da gerek kalmayabilir. Kapanış fiyatı önemli" diye konuştu.