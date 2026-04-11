Motorinde fiyat yine değişiyor

Akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişiyor. Ortadoğu gerilimi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri engellemesi ile arşa çıkan petrol fiyatları akaryakıta bugüne kadar zam olarak yansırken ateşkes haberi tansiyonu düşürdü.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre salı günü motorine, 4 TL 35 kuruş indirim bekleniyor.

Ateşkes sonrası petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 10’u aşan düşüş, pompaya indirim olarak önceki gün yansımıştı. Motorinin litre fiyatı tarihin en büyük indirimi ile 12,94 lira gerilerken, benzinde 1,09 liralık indirim uygulanmıştı.

Bu indirimin ardından dün geceden itibaren motorine 4,12 lira, benzine ise 44 kuruş zam geldi.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.63 TL

Motorin: 76,56 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.49 TL

Motorin: 76,42 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 63.61 TL

Motorin: 77.69 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir:

Benzin: 63.88 TL

Motorin: 77.97 TL

LPG: 34.79 TL