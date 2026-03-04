Motorine beklenen zam iptal edildi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede tırmanan gerilim petrol fiyatlarını da yukarı çekti. Çatışmalar öncesinde yaklaşık 70 dolar seviyesinde seyreden Brent petrol, gelişmelerin ardından 80 doların üzerine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıt fiyatlarına da yansıması beklenirken, motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 6 lira 69 kuruş zam yapılacağı açıklanmıştı.

Ancak beklenen artış uygulanmadı.

NTV'nin haberine göre; motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadığı bildirildi.

Söz konusu zammın yürürlüğe girmesi halinde bazı şehirlerde motorinin litre fiyatının 70 liraya yaklaşacağı öngörülüyordu.

Zam beklentisi nedeniyle gece yarısına kadar çok sayıda benzin istasyonunda uzun araç kuyrukları oluşmuştu.