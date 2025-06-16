Motorine bir zam daha gelecek

İsrail-İran çatışmaları nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artışın üzerine motorine bir zam daha bekleniyor.

Zammın ardından motorin fiyatları İstanbul'da 50 liraya dayanacak, İzmir ve Ankara'da ise 50 lira sınırı aşılacak.

Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgiye motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1,70 lira zam yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Motorin zammının ardından Ankara ve İzmir'de fiyatlar 50 TL'yi aşacak.

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 49,46 TL'ye, Ankara'da 50,31 TL'ye, İzmir'de 50,66 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre ise fiyatı İstanbul'da 49,39 TL, Ankara'da 49,06 TL, İzmir'de 49,40 TL seviyesinde bulunuyor.