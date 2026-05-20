Motorine bir zam daha geliyor

ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaş ve Hürmüz Boğazı'nın durumuna bağlı olarak son aylarda sürekli tabelası değişen motorine bir zam daha geliyor.

Yeni tarifenin perşembe gece yarısı itibarıyla pompalara yansıması bekleniyor.

Akaryakıt dağıtım sektörü yetkilileri, fiyat değişikliklerinin zamanlaması ve nihai oranına ilişkin son kararın EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) ve üst makamların onayının ardından kesinleşeceğini bildirdi.

BENZİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Mevcut piyasa projeksiyonlarında motorin grubunda 1,74 TL'lik bir artış kesin gözüyle değerlendirilirken, benzin fiyatlarında ise bugün itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği ya da müdahale öngörülmüyor.

İL İL YENİ MOTORİN FİYATLARI

Gelmesi beklenen 1,74 TL'lik zammın ardından, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki nakliye ve dağıtım maliyetlerine göre şekillenecek yeni pompa fiyat listesi şu şekilde öngörülüyor:

İstanbul: Litre fiyatı 69,22 TL’ye ulaşacak

Ankara: Litre fiyatı 70,33 TL’ye yükselecek

İzmir: Motorinin litresi 70,60 TL’ye satılacak.