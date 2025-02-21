Motorine büyük zam geliyor
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeyi sürdürüyor. Motorinin litresinde gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Benzinde ise değişiklik öngörülmüyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, siyasi ve bölgesel gelişmeler petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren (22 Şubat) 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
• İstanbul'da motorin litre fiyatı 46 lira 56 kuruştan,
• Benzinin litresi ise ortalama 46 lira 43 kuruştan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Kaynak: NTV