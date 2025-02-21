Motorine büyük zam geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, siyasi ve bölgesel gelişmeler petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.



Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren (22 Şubat) 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



• İstanbul'da motorin litre fiyatı 46 lira 56 kuruştan,



• Benzinin litresi ise ortalama 46 lira 43 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: NTV