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Motorine büyük zam: Litre fiyatı 40 liraya dayandı!

Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 39,58 liraya ulaştı.

Ekonomi
  • 17.10.2023 07:38
  • Giriş: 17.10.2023 07:38
  • Güncelleme: 17.10.2023 07:46
Motorine büyük zam: Litre fiyatı 40 liraya dayandı!
Fotoğraf: Depophotos

İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları fırlarken, akaryakıtta da yeni zamlar geldi. 

Son olarak 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelen motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam yapıldı. 

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39,58 TL’ye, Ankara’da 40,16 TL’ye, İzmir’de 40,34 TL’ye yükseldi. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

• İstanbul'da motorin litre fiyatı 39,58 liradan satılıyor.

• Benzinin litresi ise ortalama 33,59 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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