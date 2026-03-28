Motorine dev zam

Motorine 6,24 liralık yeni zam yapıldı.Söz konusu artışı gece yarısı itibariyle pompaya yansıdı.

Motorinin litre fiyatında dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 lira 35 kuruş indirim yapıldıktan 1 gün sonra bu kez dev zam geldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Yapılan son zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 75 TL'ye ulaşırken, Ankara ve İzmir'de ise 76 TL'yi aştı.

28 Mart 2026 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

- Benzin: 62.52 TL

- Motorin: 74.87 TL

- LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı): 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

- Benzin: 62.38 TL

- Motorin: 74.73 TL

- LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı): 29.89 TL

ANKARA:

- Benzin: 63.49 TL

- Motorin: 76.00 TL

- LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı): 30.37 TL

İZMİR:

- Benzin: 63.76 TL

- Motorin: 76.27 TL

- LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı): 30.29 TL

PETROL FİYATLARI 4 YILIN ZİRVESİNDE

ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşta 1 ay geride kalırken brent petrol fiyatı 114 dolar ile 44 ayın zirvesine yükseldi. Cuma günü yapılan işlemlerde petrol fiyatları, 2022’den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.