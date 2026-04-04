Motorine dev zam: Fiyatlar 90 TL'ye yaklaşacak

Küresel piyasalardaki belirsizliğin ve döviz kurundaki artışların etkisiyle akaryakıt fiyatları bir kez daha yükseliyor. Sektör temsilcilerinden aktarılan son bilgilere göre, motorin litre fiyatına 7 lira 65 kuruşluk zam yapılacak. Beklenen bu artış, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

Salı günü gerçekleştirilen 2 lira 52 kuruşluk zamdan sonra motorin fiyatı 80 TL sınırını aşmıştı. Şimdi ise pazar gecesi uygulanacak yeni zam ile, motorin litre fiyatı tarihinin en yüksek düzeyine çıkacak.

Yansıyacak miktar doğrudan tabelalarda görülecek ve farklı illerde satış fiyatları şu şekilde gerçekleşecek:

İstanbul'da motorin litre başına 85,12 TL'ye yükselirken, Ankara'da 86,25 TL ve İzmir'de 86,52 TL'ye ulaşacak.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul (Avrupa):

Benzin: 62.60 TL

Motorin: 77.47 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul (Anadolu):

Benzin: 62.45 TL

Motorin: 77.32 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 63.57 TL

Motorin: 78.60 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir:

Benzin: 63.85 TL

Motorin: 78.87 TL

LPG: 34.79 TL