Motorine dev zam kapıda!

Küresel petrol piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar ve enerji arzına ilişkin endişeler, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekiyor.

Döviz kurundaki hareketlilikle birlikte akaryakıt istasyonlarındaki tabelaların bir kez daha değişmesi bekleniyor.

Motorine kısa süre önce gelen 5,18 TL’lik zamla birlikte fiyatlar 70 TL seviyesine yükselmişti.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, bu artışın ardından yeni bir zam daha gündemde.

24 Mart 2026 Salı günü itibarıyla motorin grubunda yaklaşık 6,58 TL’lik yeni bir artış bekleniyor.

Bu artışın pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatının 80 TL sınırına dayanacağı ifade ediliyor.

Motorin grubunda eşel mobil sistemindeki marjın tükenmiş olması nedeniyle, yapılacak zammın tamamının doğrudan pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.