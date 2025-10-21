Giriş / Abone Ol
Motorine indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatında 98 kuruş indirim bekleniyor.

  • 21.10.2025 11:59
  • Giriş: 21.10.2025 11:59
  • Güncelleme: 21.10.2025 12:06
Fotoğraf: AA /Arşiv

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre, akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

İndirimn ardından İstanbul'da motorinin litresinin 52.29 liraya, Ankara'da 52.15 liraya, İzmir'de ise 53.63 liraya düşmesi bekleniyor.

Benzin fiyatlarına ilişkin fiyat değişiklik öngürülmüyor.

