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Motorine indirim bekleniyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Motorin fiyatlarında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 89 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel
  • 30.01.2025 11:41
  • Giriş: 30.01.2025 11:41
  • Güncelleme: 30.01.2025 11:44
Motorine indirim bekleniyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Motorinin litre fiyatında 89 kuruşluk indirim bekleniyor.

İndirimli fiyatların bu gece itibarıyla tabelalara yansıması öngörülüyor. Ekonomim'de yer alan habere göre, benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul

Benzin: 46 lira 29 kuruş
Motorin: 47 lira 31 kuruş

Ankara

Benzin: 46 lira 80 kuruş
Motorin: 47 lira 98 kuruş

İzmir

Benzin: 47 lira 17 kuruş
Motorin: 48 lira 36 kuruş

AKARYAKIT FİYATLARI: 30 Ocak 2025 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?
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