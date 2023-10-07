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Motorine indirim geldi

Motorin fiyatlarına 2 lira 90 kuruş indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Güncel
  • 07.10.2023 09:46
  • Giriş: 07.10.2023 09:46
  • Güncelleme: 07.10.2023 09:46
Motorine indirim geldi
Fotoğraf: AA

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 90 kuruş indirim yapıldı. Hafta içinde benzinin litresine de üst üste indirim yapılmıştı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litresi 37,30 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 33.58 liradan satılıyor.

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