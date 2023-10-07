Motorine indirim geldi

Motorin fiyatlarına 2 lira 90 kuruş indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 90 kuruş indirim yapıldı. Hafta içinde benzinin litresine de üst üste indirim yapılmıştı.





Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorinin litresi 37,30 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 33.58 liradan satılıyor.