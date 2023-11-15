Motorine indirim geldi

Motorin fiyatlarına 15 Kasım gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim geldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorine indirim geldi.

NTV'nin haberine göre, motorinin litresi bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş ucuzladı.

Benzinde ise bir fiyat değişimi olmadı.

İndirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 36,38 TL'ye düştü.

Benzin İstanbul'da 34,43 liraya; Ankara'da 35,07 liraya, İzmir'de ise 35,16 liraya satılıyor.