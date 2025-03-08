Motorine indirim geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, motorine indirim uygulandı.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 35 kuruş indirim yapıldı.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.