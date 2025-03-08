Motorine indirim geldi
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeyi sürdürüyor. Motorin fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 35 kuruş indirim uygulandı.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, motorine indirim uygulandı.
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 35 kuruş indirim yapıldı.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.