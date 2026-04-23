Motorine indirim geldi

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilimin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürürken, akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor.

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve arz endişeleri fiyatlamalar üzerinde belirleyici oluyor.

23 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,33 TL’lik indirim pompa fiyatlarına yansıdı.

Sektör kaynaklarına göre benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.70 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 69.35 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.56 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 69.21 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 34.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 63.67 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 70.47 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de benzin litre fiyatı: 63.94 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 70.75 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 34.79 TL