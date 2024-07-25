Motorine indirim geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorin grubunda 1 lira 47 kuruş indirim geldi. İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

3 Temmuzda uygulanan ÖTV zammının ardından motorinde dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı.

Motorine gelen 1 lira 47 kuruş indirim, pompa satış fiyatlarına yansıdı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 45.10 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.54TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.93 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 44.97 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.47 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.80 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 45.70 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 44.17 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 23.10 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 46.05 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 44.67 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 23.22 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.