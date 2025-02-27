Motorine indirim geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Hafta sonu zamlanan motorine bu kez indirim yapıldı.

Gece yarısı motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirim pompaya yansıdı.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,43 TL

Motorin litre fiyatı: 48,00 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,28 TL

Motorin litre fiyatı: 47,89 TL

LPG litre fiyatı: 26,99 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,97 TL

Motorin litre fiyatı: 48,71 TL

LPG litre fiyatı: 27,49 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47,35 TL

Motorin litre fiyatı: 49,08 TL

LPG litre fiyatı: 27,34 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.





