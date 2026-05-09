Motorine indirim geldi: Güncel akaryakıt fiyatları
Gece yarısı motorine yapılan indirim tabelaya yansıdı. İstanbul'da benzinin litresi 64 TL'nin altına düştü
Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi.
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 5,58 TL'lik indirim geldi.
İndirimin ardından 3 büyük şehirde geçerli olan fiyatlar şu şekilde:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
- Benzin: 63.81 TL/LT
- Motorin: 66.25 TL/LT
- LPG: 33.89 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
- Benzin: 63.67 TL/LT
- Motorin: 66.11 TL/LT
- LPG: 33.29 TL/LT
ANKARA
- Benzin: 64.78 TL/LT
- Motorin: 67.38 TL/LT
- LPG: 33.87 TL/LT
İZMİR
- Benzin: 65.06 TL/LT
- Motorin: 67.65 TL/LT
- LPG: 33.69 TL/LT