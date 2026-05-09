Motorine indirim geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

Gece yarısı motorine yapılan indirim tabelaya yansıdı. İstanbul'da benzinin litresi 64 TL'nin altına düştü

Ekonomi
  • Giriş: 09.05.2026 10:11
  • Güncelleme: 09.05.2026 10:20
Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 5,58 TL'lik indirim geldi.

İndirimin ardından 3 büyük şehirde geçerli olan fiyatlar şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 63.81 TL/LT
  • Motorin: 66.25 TL/LT
  • LPG: 33.89 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 63.67 TL/LT
  • Motorin: 66.11 TL/LT
  • LPG: 33.29 TL/LT

ANKARA

  • Benzin: 64.78 TL/LT
  • Motorin: 67.38 TL/LT
  • LPG: 33.87 TL/LT

İZMİR

  • Benzin: 65.06 TL/LT
  • Motorin: 67.65 TL/LT
  • LPG: 33.69 TL/LT
