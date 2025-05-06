Motorine indirim geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorinin litre fiyatında düşüş yaşanması öngörülüyor.

Sektör kaynaklarına göre; yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1.29 lira indirim bekleniyor.

İndirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 44.12 liraya, Ankara'da 44.93 liraya, İzmir'de ise 45.27 liraya düşmesi bekleniyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.