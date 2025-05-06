Motorine indirim geliyor
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1.29 lira indirim bekleniyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Motorinin litre fiyatında düşüş yaşanması öngörülüyor.
Sektör kaynaklarına göre; yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1.29 lira indirim bekleniyor.
İndirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 44.12 liraya, Ankara'da 44.93 liraya, İzmir'de ise 45.27 liraya düşmesi bekleniyor.
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.