Motorine indirim geliyor

Döviz kuru, Brent petrol fiyatları, vergi artışları ve İsrail-İran arasındaki gerilim, akaryakıt fiyatlarında sürekli bir değişim yaratıyor.

Salı günü itibarıyla motorin fiyatlarında 1,66 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.

Benzinde bugün itibarıyla bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'daki akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 51,50 TL

Motorin: 54,72 TL

LPG: 25,09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 51,35 TL

Motorin: 54,60 TL

LPG: 24,49 TL

ANKARA

Benzin: 52,16 TL

Motorin: 55,56 TL

LPG: 24,99 TL

İZMİR

Benzin: 52,49 TL

Motorin: 55,91 TL

LPG: 24,94 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.