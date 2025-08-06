Motorine indirim geliyor
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1.77 lira indirim yapılması bekleniyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim gelmesi bekleniyor.
NTV'nin haberine göre; motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1.77 lira indirim yapılması bekleniyor.
6 Ağustos 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,46 TL
Motorin: 53,77 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,31 TL
Motorin: 53,65 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 52,17 TL
Motorin: 54,67 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 52,50 TL
Motorin: 55,01 TL
LPG: 26,33 TL
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.