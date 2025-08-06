Motorine indirim geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim gelmesi bekleniyor.

NTV'nin haberine göre; motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1.77 lira indirim yapılması bekleniyor.

6 Ağustos 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,46 TL

Motorin: 53,77 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,31 TL

Motorin: 53,65 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52,17 TL

Motorin: 54,67 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,50 TL

Motorin: 55,01 TL

LPG: 26,33 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.