Motorine indirim geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim gelmesi bekleniyor.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,44 lira indirim bekleniyor.

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 59.47 liraya, Ankara'da 60.50 liraya, İzmir'de ise 60.84 liraya düşmesi bekleniyor.

60 LİRAYA ULAŞMIŞTI

20 Kasım'da 1,78 liralık zammın ardından motorin fiyatı 60 liraya ulaşmıştı.

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.