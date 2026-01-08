Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 lira indirim yapılması bekleniyor.

Ekonomi
  • 08.01.2026 10:25
  • Giriş: 08.01.2026 10:25
  • Güncelleme: 08.01.2026 10:28
Motorine indirim geliyor

ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırı sonrasında düşüş gösteren petrol fiyatları, akaryakıt pompalarına indirim olarak yansımaya başladı.

Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim gelmesi bekleniyor.

NTV'nin haberine göre; motorinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 lira indirim yapılması bekleniyor.

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 53,23 liraya, Ankara'da 54,23 liraya, İzmir'de ise 54,56 liraya düşmesi bekleniyor.

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

BirGün'e Abone Ol