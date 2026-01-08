Motorine indirim geliyor
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 lira indirim yapılması bekleniyor.
ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırı sonrasında düşüş gösteren petrol fiyatları, akaryakıt pompalarına indirim olarak yansımaya başladı.
Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim gelmesi bekleniyor.
NTV'nin haberine göre; motorinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 lira indirim yapılması bekleniyor.
İstanbul'da motorinin litre fiyatının 53,23 liraya, Ankara'da 54,23 liraya, İzmir'de ise 54,56 liraya düşmesi bekleniyor.
***
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.