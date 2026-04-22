Motorine indirim geliyor
ABD ile İran arasındaki gerilim petrol piyasalarında dalgalanmaya yol açsa da ateşkesin uzatılması küresel petrol piyasalarına indirim olarak yansıdı. Akaryakıt ürünlerinden motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,33 lira indirim yapılması bekleniyor.
NTV'nin haberine göre; Akaryakıt ürünlerinden motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,33 lira indirim yapılması bekleniyor.
Böylece İstanbul'da motorinin litresi 69,26 liraya, Ankara'da 70,38 liraya, İzmir'de 70,66 liraya, doğu illerinde 72,12 liraya gerilemesi bekleniyor.
Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.70 TL
Motorin litre fiyatı: 71.59 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.56 TL
Motorin litre fiyatı: 71.45 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.67 TL
Motorin litre fiyatı: 72.71 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.94 TL
Motorin litre fiyatı: 72.99 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL