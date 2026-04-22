Motorine indirim geliyor

Petrol fiyatları ABD-İran arasındaki gerilimle dalgalı seyretse de dengeye oturma çabaları motorin fiyatlarında değişime neden oluyor.

NTV'nin haberine göre; Akaryakıt ürünlerinden motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,33 lira indirim yapılması bekleniyor.

Böylece İstanbul'da motorinin litresi 69,26 liraya, Ankara'da 70,38 liraya, İzmir'de 70,66 liraya, doğu illerinde 72,12 liraya gerilemesi bekleniyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.70 TL

Motorin litre fiyatı: 71.59 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.56 TL

Motorin litre fiyatı: 71.45 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.67 TL

Motorin litre fiyatı: 72.71 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.94 TL

Motorin litre fiyatı: 72.99 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL