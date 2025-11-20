Motorine yeni zam kapıda

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorinin litre fiyatına Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,78 lira zam bekleniyor.

Benzin grubunda ise zam beklenmiyor.

Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 60 liraya dayanacak.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.89 TL

Motorin litre fiyatı: 57.63 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.73 TL

Motorin litre fiyatı: 57.49 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.76 TL

Motorin litre fiyatı: 58.65 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 56.09 TL

Motorin litre fiyatı: 58.99 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.