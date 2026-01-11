Motorine yeni zam kapıda

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Dün 93 kuruş ucuzlayan motorinin litre fiyatına Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor.

NTV'nin haberine göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 54,76 liraya, Ankara'da 55,86 liraya, İzmir'de ise 56,13 liraya yükselmesi bekleniyor.

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.